Сильвестр Сталлоне шокував зізнанням, як з нього знущався батько: "Схопив за горло і жбурнув на землю"

Відомий американський актор Сильвестр Сталлоне у документальному фільмі на Netflix розповів подробиці жорстокої поведінки батька у дитинстві.

З фільму стає зрозумілим, що ще з дитинства характер актора гартувала напружена атмосфера у сімˈї. Зокрема, знаменитість поділився декількома жахливими історіями. Він зізнався, що насправді натхненням для деяких робіт у кіно став батько, який завжди підіймав руку на нього маленького.

Сильвестр Сталлоне / Фото: Associated Press

Сталлоне, зсилаючися на фільм "Рембо", у якому зіграв головну роль, зазначив, що насправді його прообразом у цій роботі став батько.

"Мене виховував дуже суворий батько. Ніколи нічого не вирішувалося усно. Зазвичай це був фізичний ультиматум. Мій батько був Рембо в реальності", – зізнався голлівудський актор.

Зірка поділився ще однією шокуючою історією з дитинства. За його словами, відвідуючи заняття з верхової їзди, батько часто дозволяв собі відлупцювати сина за недосконалу майстерність.

"Він виходить з трибуни, хапає мене за горло, жбурляє на землю, забирає коня та йде з поля. Тоді лежачи я промовив: "Більше ніколи у житті не хочу бачити коня", – сказав Сталлоне.

Сильвестр Сталлоне / Фото: Associated Press

Брат Сталлоне у документальному фільмі теж пригадав про власну напругу під час сварок батьків.

"Наші батьки працювали, немов годинник. Ви прокидаєтеся у ліжку і чуєте, як вони лаються та кричать. Я вмить ставав паралізованим, тому що до мене доходило відлуння", – поділився Френк-молодший.

До слова, у стрічці зірка поділився історіями з дитинства та розказав про труднощі на шляху до успішної карˈєри. До знімань також долучилися колеги Сталлоне: Квентін Тарантіно й Арнольд Шварценеггер.

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