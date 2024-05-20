Сильвестр Сталлоне у 27 річницю шлюбу з дружиною показав фото з їхнього весілля

Відомий американський актор Сильвестр Сталлоне повідомив про важливе свято в його родині.

Зірка бойовиків разом зі своєю дружиною Дженніфер Флавін святкує річницю весілля. Закохані вже 27 років як живуть в офіційному статусі подружжя. Тож, у своєму Instagram Сталлоне привітав кохану з важливою датою в їхніх стосунках.

Окрім того, актор поділився архівними кадрами з їхнього весілля. На святі Сталлоне був одягнений в чорний костюм з метеликом, його кохана - у білу стриману сукню, а образ нареченої вона доповнила довгою фатою.

Весілля Сильвестра Сталлоне та Дженніфер Флавін / Фото: instagram.com/officialslystallone

Сильвестр Сталлоне показав, як вони з Дженніфер Флавін радісно обмінювалися весільними обітницями. Також на фото було зображено, як молодята розрізали святковий торт.

"27 років з любов'ю всього мого життя", - підписав кадри актор.

Весілля Сильвестра Сталлоне та Дженніфер Флавін / Фото: instagram.com/officialslystallone

Зазначимо, Сильвестр Сталлоне та Дженніфер Флавін одружилися 1997 року. Разом вони виховують трьох доньок – Софію, Сістін та Скарлетт. У серпні 2022 року подружжю довелося пережити непростий період. Флавін неочікувано подала на розлучення. Однак актор знайшов, як зберегти їхні стосунки та втримати кохану.

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