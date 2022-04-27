Симоньян назвала Галкіна, який підтримав Україну, "геєм, який одружився з літньою жінкою"

Кремлівська пропагандистка Маргарита Симоньян назвала шоумена Максима Галкіна чоловіком нетрадиційної орієнтації, який, аби приховати її, одружився з "літньою жінкою", маючи на увазі Аллу Пугачову.

Свою думку Симоньян висловила на шоу іншого пропутінського пропагандиста Володимира Соловйова. Одіозна журналістка заявила, що Галкін є лицеміром, оскільки, за словами Симоньян, "бреше про свою орієнтацію":

"Коли людина, про яку достовірно всім відомо, що вона гей, для відводу очей, для особистого збагачення, для шляху в кар'єрі одружується з літньою жінкою і переконує свою аудиторію, що у них справжнє кохання, ви ж розумієте рівень внутрішнього лицемірства, брехні і взагалі якості цієї людини?" – заявила редакторка телеканалу RT.

Симоньян розродилася гнівною тирадою на адресу Галкіна після того ,як він публічно виступив проти війни та став на захист України та українського народу. У кінці свого палкого спітча вона назвала Галкіна "мерзотою".

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