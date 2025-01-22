Спадкоємець скандальної артистки нібито долучився до загарбницької армії РФ ще навесні.
Син російської акторки Марії Шукшиної, яка палко підтримує злочинну політику кремлівського диктатора путіна, став окупантом та відправився воювати проти України.
Принаймні, саме так стверджують пропагандисти Росії. 27-річний син скандальної артистки – Макар Касаткін – нібито ще навесні відправився на так звану "ЕсВеО". Щоправда, де воює, на якому саме напрямку та в якому підрозділі загарбницької армії служить спадкоємець Шукшиної – не повідомляється.
Сама ж скандальна акторка участь сина у війні проти України не коментує. Натомість вона залюбки підіграє пропаганді та видає маячню про російське вторгнення на територію незалежної країни. До слова, у березні 2022 року вона підписала звернення до кремлівського диктатора на підтримку війни. Ба більше, скандальна акторка цькує колег з антивоєнною позицією та навіть робила доноси на тих, хто критикує російське вторгнення на українські землі та загарбницьку політику путіна.
Звичайно, такі божевільні заяви Марії Шукшиної не опинилися поза увагою. У жовтні 2022 року вона потрапила до санкційного списку України за публічну підтримку війни та окупацію українських земель. Також Латвія запровадила санкції проти скандальної акторки, заборонивши їй в'їзд на територію країни. У липні 2023 року артистка-путіністка потрапила до санкційного списку Канади через пропаганду війни.
Нагадаємо, нещодавно в авто актора-путініста Гоші Куценка виявили тіло зарізаної жінки. Поліція вже затримала підозрюваного і ним виявився не скандальний артист. Жінку вбив чоловік, який рік тому повернувся з так званої "ЕсВеО". Однак після затримання злочинець знову виявив бажання піти воювати проти України, аби уникнути покарання за вбивство.
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