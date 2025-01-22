Син російської акторки Марії Шукшиної, яка палко підтримує злочинну політику кремлівського диктатора путіна, став окупантом та відправився воювати проти України.

Принаймні, саме так стверджують пропагандисти Росії. 27-річний син скандальної артистки – Макар Касаткін – нібито ще навесні відправився на так звану "ЕсВеО". Щоправда, де воює, на якому саме напрямку та в якому підрозділі загарбницької армії служить спадкоємець Шукшиної – не повідомляється.

Сама ж скандальна акторка участь сина у війні проти України не коментує. Натомість вона залюбки підіграє пропаганді та видає маячню про російське вторгнення на територію незалежної країни. До слова, у березні 2022 року вона підписала звернення до кремлівського диктатора на підтримку війни. Ба більше, скандальна акторка цькує колег з антивоєнною позицією та навіть робила доноси на тих, хто критикує російське вторгнення на українські землі та загарбницьку політику путіна.

Марія Шукшина з сином-окупантом

Звичайно, такі божевільні заяви Марії Шукшиної не опинилися поза увагою. У жовтні 2022 року вона потрапила до санкційного списку України за публічну підтримку війни та окупацію українських земель. Також Латвія запровадила санкції проти скандальної акторки, заборонивши їй в'їзд на територію країни. У липні 2023 року артистка-путіністка потрапила до санкційного списку Канади через пропаганду війни.

Нагадаємо, нещодавно в авто актора-путініста Гоші Куценка виявили тіло зарізаної жінки. Поліція вже затримала підозрюваного і ним виявився не скандальний артист. Жінку вбив чоловік, який рік тому повернувся з так званої "ЕсВеО". Однак після затримання злочинець знову виявив бажання піти воювати проти України, аби уникнути покарання за вбивство.

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