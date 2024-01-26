Алан Бадоєв показав сина-красеня, який пішов його стопами і зняв фільм

Український режисер Алан Бадоєв поділився радісною новиною про здобутки свого сина Бориса.

Так, зірковий батько показав кадри сина з Мілану, Італії. Як виявилося, тривалий час Борис працював над створенням документального фільму. І днями відбувся його перший показ у палаці культури Мілану. Сюжет картини розкриває тему італійських митців минулого століття, які зникають.

Алан Бадоєв розповів про фільм його сина Бориса. Фото: Instagram Бориса Довгопольського

Алан Бадоєв розповів про фільм його сина Бориса. Фото: Instagram Бориса Довгопольського

До слова, на прем'єрному показі стрічки були присутні й італійські кінокритики. Вони доволі високо оцінили задум і режисерську майстерність Бориса. За словами Алана, критики були враженні глибиною досліджень його сина. Ба більше, документальну картину затвердили для показу в деяких італійських університетах з просвітницькою метою.

Алан Бадоєв розповів про фільм його сина Бориса. Фото: Instagram Бориса Довгопольського

Алан Бадоєв розповів про фільм його сина Бориса. Фото: Instagram Бориса Довгопольського

Алан Бадоєв розповів про фільм його сина Бориса. Фото: Instagram Бориса Довгопольського

"Я сьогодні вдвічі щасливий батько. У мого сина Бориса відбувся перший великий показ його документального фільму в палаці культури міста Мілан. У ньому Борис досліджує питання зникаючих митців Італії минулого сторіччя. Кінокритики Італії були дуже вражені тим, наскільки глибоко український хлопець відчув і дослідив італійську культурну спадщину. Фільм буде впроваджений для вивчення у декількох університетах Італії", - розповів український режисер.

Алан Бадоєв розповів про фільм його сина Бориса. Фото: Instagram Бориса Довгопольського

Алан Бадоєв розповів про фільм його сина Бориса. Фото: Instagram Бориса Довгопольського

Своєю чергою Алан Бадоєв поділився своїми емоціями від новини. Так, за його словами, він сповнений відчуттями гордості за сина: "Дуже пишаюся і радію самостійному шляху, що обрав Борис".

Нагадаємо, режисер Алан Бадоєв також тривалий час працював над створенням власного документального фільму "Довга доба". Нещодавно стала відома дата його прем'єри, на яку можна отримати квиток за донат від 100 гривень на допомогу пораненим військовим.

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