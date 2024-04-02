Син Алана Бадоєва замилував рідкісним фото з татом і сестрою

Названий син режисера Алана Бадоєва – Борис – захопив спільним фото з татом і сестрою Лолітою.

Так, рідкісним сімейним фото Борис поділився у себе в фотоблогу. На зображенні він у піджаку молочного кольору ніжно обіймає тата у смугастому джемпері, а попереду них у чорному худі позує Лоліта. На тлі видніються пальми та океан. Втім, коли саме була зроблена ця світлина наразі невідомо. Ймовірно, архівним кадром Борис поділився після довготривалої розлуки з татом, за яким сумує.

Алан Бадоєв з дітьми. Фото: Instagram Бориса Довгопольського

Зазначимо, діти Алана вже давно проживають за кордоном. Так, 19-річна Лоліта закінчує школу в Італії та наразі обирає напрям, куди рухатися далі. Тим часом названий син Бадоєва Борис пішов стопами батька та робить неабиякі успіхи в кінематографі. Зокрема, нещодавно хлопець став режисером документального фільму про італійських митців минулого століття, які зникають. До слова, після високої оцінки від кінокритиків стрічку взялися показувати в деяких італійських університетах з просвітницькою метою.

Нагадаємо, нещодавно співачка Камалія також ділилася рідкісними кадрами зі своїми доньками-близнятами.

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