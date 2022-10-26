Син Андреа Бочеллі показав врятованого собаку з Куп'янська і розповів, як тварина потрапила до зіркової родини

Сім місяців собака на ім'я Джек прожив у клітці поряд з російськими загарбниками в Куп'янську. Він отримав в окупації контузію та поранення.

Знайшли Джека і евакуювали бійці артилерійської аеророзвідки 112 бригади, які ще з травня на Харківщині. Вони йому також дали нову родину, йдеться у "Сніданку з 1+1".

Команда ветеринарів у Києві допомагала Джекові прийти до тями. Під час огляду в спині пса знайшли уламок від російського снаряду. Після реабілітації у Києві Джека до себе взяла родина італійського тенора Андреа Бочеллі. І, наразі собака разом з новими господарями перебуває в Тоскані, Італія.

Вранці у студії "Сніданку з 1+1" син зірки Амос Бочеллі розповів, як Джек потрапив до їхньої родини.

"У нас є друг, якого звати Амед. Він фантастична людина. Він завжди допомагає людям в тих країнах, які зараз проходять через важкі моменти. Я стежу за Амедом в Instagram, я вирішив також допомогти цьому песику, якого побачив на його сторінці. Одного дня від опублікував відео з Джеком і я вирішив його одразу забрати до себе", - поділився Амос.

Син Андреа Бочеллі показав врятованого з Куп’янська собаку Джека

Син Бочеллі пригадав, якою була перша зустріч з Джеком:

"Джек приїхав десь о першій ночі. Це був сюрприз для нашої родини, ніхто не очікував, що він буде таким великим. Але це було дуже класне рішення. Це дуже добра собака. Ми одразу зрозуміли, що він частина нашої родини", - зазначив Амос Бочеллі.

За словами чоловіка, зараз Джек, який переніс операцію в Києві, почувається краще.

"Сьогодні має приїхати ветеринар, бо нам здається що він нас не чує, він глухуватий. Але він дуже добрий, так що нам все підходить", - додав Амос.

Нагадаємо, що відомий італійський тенор Андреа Бочеллі прихистив у себе вдома в Італії собаку за окликом Джек з Куп'янська. Тварина майже повністю через вибухи у місті втратила слух, а також мала невелике осколкове поранення на спині.

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