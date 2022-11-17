Син Арнольда Шварценеггера потішив романтичною фотосесією зі своєю коханою

Син американського актора та ексгубернатора Каліфорнії Арнольда Шварценеггера - Патрік - потішив новою фотосесією.

Зокрема, 29-річний син знаменитості продовжує будувати успішну модельну кар'єру. Він активно знімається для брендів та рекламних кампаній. Також Патрік з'являється на сторінках відомих глянців.

Зокрема, Шварценеггер-молодший разом зі своєю коханою, 25-річною моделлю з Бірмінгема Еббі Чемпіон, попозував для Vogue.

Парочка влаштувала романтичний фотосет на території одного з курортів Європи – Lanserhof Sylt.

Нагадаємо, Патрік Шварценеггер активно будує кар'єру моделі. Знаменитість вже встиг стати обличчям відомих брендів. Окрім того, він знімається у кіно.

Про особисте життя Патріка мало що відомо. Раніше він зустрічався зі співачкою Майлі Сайрус. Утім, їхній роман тривав менше року. Нині він у стосунках з моделлю Еббі.

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