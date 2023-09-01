Син Барбір - в Україні, а доньки Падалко - в Чехії: ведучі "1+1 Україна" розповіли, де навчаються їхні діти

Ось і розпочався новий навчальний рік для українських школярів. Більшість шкіл та дитячих садочків нашої країни, попри війну, готові навчати дітей в офлайн-форматі.

У День знань ведучі телеканалу "1+1 Україна" Неля Шовкопляс, Валентина Хамайко, Святослав Гринчук, Людмила Барбір, Тімур Мірошниченко, Марічка Падалко поділилися, куди цьогоріч відправляться їхні діти 1 вересня.

Неля Шовкопляс

Ведуча ранкового шоу "Сніданок з 1+1"відправляє своїх синів-двійняток Матвія та Тимофія до школи у Києві.

"Ми цьогоріч будемо навчатись офлайн, наша школа повністю готова до прийняття дітей. У нас є гарне укриття, яке розбудували ще більше, зробили там ремонт, тому мої сини будуть ходити до школи. Готуємося до школи, як і всі батьки: купили канцтовари, одяг, рюкзаки, налаштовуємось на навчання. У дітей настрій перед навчальним роком нормальний, вони будуть знайомитися з новою вчителькою, яка прийшла до них в клас. Матвій і Тимофій вже скучили за своїми друзями-однокласниками, тому ми очікуємо на школу в гарному, позитивному настрої", - говорить ведуча.

Неля Шовкопляс з синами / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Тімур Мірошниченко

Двоє старших дітей ведучого ЖВЛ Мія та Марко цьогоріч йдуть у новий для себе садочок.

"Старші діти пішли у садочок "M'Andryk International school". Це великий садочок, де дітей розподіляють в групах по пів року. Насправді це дуже важливо, бо навіть декілька місяців в такому юному віці мають значення. В групах різний підхід, різні заняття. Змінили садочок, в першу чергу тому, що Мії вже наступного першого вересня йти до школи і, звісно, хочеться, щоб в садочку вона отримала не тільки прекрасно проведений час (що також безумовно важливо), але і знання, які необхідні для того, аби вступити в школу. Тобто, вже щоб були якісь базові навички. Донька вже вміє писати окремі літери, окремі слова, але хочеться, щоб ці знання були на порядок вище і краще, тому ми обрали цей садочок", - розповів Мірошниченко.

Тімур Мірошніченко з дітьми / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Попри те, що діти ведучого пішли у різні групи, вони все одно підтримують одне одного. До того ж, у новому садочку діти зможуть почуватися комфортно та безпечно.

"Марко, звісно, всюди поруч. Там, де сестра, там і він. Але ходять у різні групи. В цьому садочку є надійне укриття: там знаходяться і класи, і спальня. Навіть якщо тривога, наприклад, у денний сон, дітей не потрібно будити, одягати і кудись вести", - ділиться Тімур.

Святослав Гринчук

Ведучий ТСН розповів, що ще минулого року донька ходила у садочок в Чехії, куди вони разом з дружиною телеведучого поїхали після початку повномасштабного вторгнення. Та влітку сім'я повернулася додому, тож цьогоріч Дзвінка розпочинає навчання в Україні.

"У доньки ще рік дитячого садка попереду. Ми планували туди ще торік, подали усі необхідні документи, але через напружену ситуацію зрештою вирішили, що дружина з донькою ще побудуть трохи часу в Чехії. Вдома з мамою говорила українською, на навчанні - з іншими дітьми та вихователями - чеською, тож навіть трохи її підучила, знає багато пісень та віршиків. Але влітку дівчата вже повернулись до України - тож ми таки потрапили до київського дитсадка. У серпні Дзвінка ходила туди на об'єднану літню групу, аби призвичаїтись до нового місця, нових вихователів, а з 1-го вересня уже розпочнуть повноцінне навчання. Цей садок ми обрали ще до початку повномасштабної війни: він і близько до нашого дому, і відгуки про нього хороші. А недавно познайомились із його директоркою, побачили, як там ретельно підходять до питань безпеки, як акуратно облаштували сховища для діток. Для нас це було дуже важливо. А ще важливо - аби середовище як педагогів, так і учнів було україномовним. Із цим теж, як виявилось, все гаразд", - ділиться Святослав.

Святослав Гринчук з донькою / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Людмила Барбір

Син ведучої ранкового шоу "Сніданок з 1+1" Тарас цього року піде у п'ятий клас.

"Тарас пішов у школу офлайн, власне, і весь минулий навчальний рік він до неї ходив. Це спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземних мов. Навчається за системою "Інтелект". У школі є укриття. Тарас хотів вже до школи, хотів побачитися з усіма друзями. 1 вересня цього року буде нетрадиційне. Діти зберуться класом разом з класним керівником на галявині, біля якої є укриття, замовлять піцу. Там, на відкритому повітрі, і пройде перший урок, поспілкуються, відсвяткують перше вересня", - розповідає Барбір.

Людмила Барбір з сином / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Валентина Хамайко

Троє молодших дітей ведучої "Сніданок.Вихідний" - Михайло, Мирослава, Андрій - першого вересня повертаються у стіни своїх навчальних закладів в Україні. А от старша Соломія цього року вперше відправляється навчатися за кордон.

"Мирослава і Михайло йдуть в школу офлайн, вони так вчилися і протягом року. У школі є бомбосховище – зараз це пріоритетна умова. Андрійко повертається у свій садочок, у Європейський колегіум. А Соломія, якій 14 років, обрала для себе новий формат навчання. Була пропозиція від її школи відправитися навчатися у Відень. Там знаходиться школа-партнер, яку відкрила моя сестра. У Відні Соломія буде жити в гуртожитку, бо хоче спробувати самостійне життя, відповідальність. Там не буде батьків, є лише ментор на якусь певну групу дітей. Цілий рік моя дівчинка буде жити і вчитися самостійно. Це буде українська навчальна програма зі збільшеною кількістю німецької та англійської мов на тиждень", - розповідає Валентина.

Валентина Хамайко з дітьми / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Марічка Падалко

Доньки ведучої ТСН та марафону "Єдині новини" Марія та Катерина цьогоріч знову навчатимуться у Чехії, а от старший син Михайло закінчує 11 клас в Києві.

"Цей рік у мене, як у мами, дуже відповідальний, бо мої діти пішли у 7-й, 9-й та 11-й клас. Я вперше стаю мамою випускника. Завжди боялася цього 11 класу, напевно, що перекладала свої якісь переживання. Але зараз настільки змінила пріоритети, що ставлюся до цього, не скажу що байдуже, але спокійно і конструктивно, без паніки. Доньки на цей навчальний рік будуть знову у Чехії. Я, чесно кажучи, не знаю, чи довчаться вони там до кінця, бо супротив був, не хотіли повертатися у Прагу. Є величезне бажання бути в Києві і вдома, але поки що на це немає згоди батька, який не з нами, відповідно, не може контролювати безпеку завжди, щоб ми були у бомбосховищах тощо. Тому, дівчата поки там, а Міша йде в школу в Києві. Він паралельно вчиться в двох школах: в одній дистанційно, там він і отримує свої оцінки, а в іншій школі - наживо, так сказати, для душі, бо там він вчить те, що йому подобається, а не за програмою", - каже Марічка.

Марічка Падалко з дітьми / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Читайте також: