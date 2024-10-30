Син Бекхемів ніжно привітав дружину з річницею стосунків і зробив їй розкішний сюрприз

Пара вже п'ять років разом.
Первісток відомого подружжя Вікторії та Девіда Бекхемів – Бруклін – разом зі своєю дружиною, американською акторкою Ніколою Пельтц, святкує особливу дату в сімейному житті.
У стосунках закоханих — важлива річниця. Рівно п'ять років тому Бруклін та Нікола почали зустрічатися. Тож з нагоди свята Бекхем-молодший адресував дружині теплі слова з привітаннями. Зокрема, син знаменитостей опублікував їхнє спільне фото. Окрім того, Бруклін гордо заявив, що поруч з такою дружиною є найщасливішим чоловіком у світі.
"З річницею, крихітко. Я найщасливіший хлопець у світі, коли ти поруч зі мною щодня і коли я прокидаюся поруч з тобою. Я кохаю тебе всім серцем", — звернувся до обраниці Бруклін.
Не залишилася Нікола Пельтц без романтичних сюрпризів. Бруклін подарував дружині чималий букет білих троянд, до яких прикріпив листівку. Бекхем вкотре зізнався обраниці у коханні та заявив, що вона щодня робить його щасливим.
"З ювілеєм, дівчинко! Я так сильно кохаю тебе. Ти моя найкраща подруга, і я не можу повірити, що ти моя дружина. Я найщасливіша людина, яка коли-небудь існувала, і я так радий називати тебе своєю дружиною! Я кохаю тебе і мені подобається все в тобі", — звернувся до дружини Бруклін.
Нагадаємо, нещодавно наймолодший син Бекхемів закрутив роман зі співачкою, яка старша за нього на 10 років. Однак Вікторія не схвалила вибір Круза.
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