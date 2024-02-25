Син Бекхемів після п'яти років стосунків розійшовся з відомою моделлю – ЗМІ

Син зіркового подружжя Девіда та Вікторії Бекхемів - Ромео Бекхем - після п'яти років стосунків розійшовся зі своєю дівчиною.

Про це стало відомо виданню Daily Mail з власних джерел. Інсайдер стверджує, що пара наразі не перебуває у стосунках. Вони посварилися, після чого 21-річна Мія Реган переїхала від Ромео до батьків. Раніше пара вже розходилася на певний час, однак цього разу все нібито набагато серйозніше.

Ромео Бекхем та Мія Реган / Фото: instagram.com/romeobeckham

"Ромео та Мія посварилися. Наразі вони не разом. Вони жили разом, але Міа, очевидно, переїхала до батьків. Вони розходилися раніше і знову сходилися, але цього разу все здається серйознішим – переїзд Мії, очевидно, вказує на те, що це більше, ніж просто сварка", - стверджує інсайдер.

Окрім того, Ромео та Мія не святкували разом День святого Валентина та не вітали одне одного у фотоблогах, як це робили раніше. Нині ж модель перебуває в Італії, а от син Бекхемів їй компанію не склав.

Ромео Бекхем та Мія Реган / Фото: Getty Images

Також пара припинила публікувати спільні фото, щоправда, архівні знімки вони поки не видаляють. А востаннє їх бачили разом у грудні минулого року, коли закохані відвідували British Fashion Awards 2023.

Зазначимо, стосунки Ромео Бекхема та Мії Реган розпочалися 2019 року, коли їм обом було по 16 років. 2022 року пара пережила кризу та на деякий час розійшлася, однак того ж року закоханим вдалося владнати всі непорозуміння та продовжити їхній роман.

Нагадаємо, нещодавно голлівудська акторка Наталі Портман вперше прокоментувала розлучення з чоловіком. Пара прожила в шлюбі 11 років, але 2023-го припинила стосунки після зради Бенжаміна Мільп'є.

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