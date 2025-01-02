Син Бекхемів показав, як подалі від батьків зустрів Новий рік зі старшою на 10 років коханою

Молодший син зіркового подружжя Девіда та Вікторії Бекхемів показав, як із коханою, бразильською співачкою Джекі Апостел, зустрів Новий рік.

Круз Бекхем вирішив святкувати прихід 2025 року подалі від батьків. Тож 19-річний юнак разом з обраницею вирушив на її батьківщину – до Бразилії. У своєму Instagram Бекхем-молодший поділився кількома кадрами зі святкування Нового року.

Зокрема, закохані розпочали рік у Ріо-де-Жанейро. Опівночі вони сфотографувалися просто на вулиці на тлі неба, яке взагалі неможливо було розгледіти через шалену кількість феєрверків.

Круз Бекхем із коханою / Фото: instagram.com/cruzbeckham

До настання Нового року Круз і Джекі сфотографувалися в будинку, в якому зупинилися. Парочка, яка була одягнена в біле вбрання, ніжно цілувала одне одного на тлі гір і заходу Сонця.

Круз Бекхем із коханою / Фото: instagram.com/cruzbeckham

Також Круз і Джекі встигли побувати на пляжах Ріо-де-Жанейро. Окрім того, закохані милувалися місцевими пам'ятками. Зокрема, вони побували біля всесвітньовідомої статуї Ісуса Христа в Ріо-де-Жанейро.

Круз Бекхем із коханою / Фото: instagram.com/cruzbeckham

Нагадаємо, тим часом в Україні вже третій рік поспіль немає повноцінного святкування Нового року через країну-агресорку Росію, яка розв'язала жахливу війну. Співак-військовий Андрій Хливнюк показав, як зустрічав настання 2025-го на фронті.

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