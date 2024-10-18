Син Бекхемів показався зі старшою на 10 років коханою і привітав її з особливим святом

Обраниця Круза святкує день народження.
Молодший син зіркового подружжя Девіда та Вікторії Бекхемів – Круз Бекхем – вже не приховує своїх стосунків зі старшою на 10 років бразильською співачкою Джекі Апостел.
Так, 19-річний юнак публічно представляє свою обраницю. До слова, він опублікував спільне фото з нагоди дня народження Джекі, якій виповнилося 29 років. Круз Бекхем показав, як кохана задувала свічки на чималому іменинному торті. Тим часом гості активно вітали Джекі зі святом.
"З днем народження, кохаю тебе", - звернувся син Бекхемів до коханої.
На свій день народження обраниця Бекхема-молодшого одягнула білий топ із чималим вирізом у районі декольте та штани вільного крою. Своє довге волосся Джекі розпустила. А от Круз Бекхем обрав доволі повсякденне вбрання.
Зазначимо, скільки пара перебуває у стосунках – достеменно невідомо. Однак їх почали помічати разом ще від червня. Наприкінці вересня Круз Бекхем з'явився з Джекі Апостел на модному заході, аби підтримати зіркову маму Вікторію. Тож, очевидно, кохана Круза знайома з його сім'єю.
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