Син Бекхемів замилував романтичними фото з дружиною і показав, як із нею по-особливому проводить час

Старший син відомого зіркового подружжя Вікторії та Девіда Бекхемів – Бруклін – потішив романтичним контентом із дружиною, американською акторкою Ніколою Пельтц.

Парочка показала, як минає їхнє сімейне дозвілля. Зокрема, днями вони по-особливому провели час за відпочинком. Закохані влаштували кінну прогулянку узбережжям. Звичайно, Бруклін та Нікола не втрималися, аби не зробити імпровізований фотосет.

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц / Фото: instagram.com/brooklynpeltzbeckham

Подружжя мило позувало на конях, демонструючи їзду верхи. Також на деяких кадрах Бруклін та Нікола дарували одне одному ніжні поцілунки та мило трималися за руки. Як поділилася акторка, для неї цей день був особливий, який вона не забуде.

"Ніколи не забуду цей день", — прокоментувала фото дружина сина Бекхемів.

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц / Фото: instagram.com/brooklynpeltzbeckham

Зазначимо, про стосунки Брукліна з Ніколою Пельтц стало відомо у січні 2020 року, а вже в липні закохані оголосили про заручини. Парочка зіграла весілля у квітні 2022-го у Палм-Біч, штат Флорида, США.

Нагадаємо, нещодавно американську акторку Дженніфер Еністон заскочили на побаченні з відомим голлівудським актором. Артистка провела три години за вечерею з Педро Паскалем.

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