Син Богдана Ступки приголомшив, якою пророчою фразою його батько передбачив війну в Україні

Син легендарного актора Богдана Ступки – Остап Ступка – розповів, як його батько передбачив війну в Україні.

Батьки Ступки-молодшого мешкали, а нині там перебуває лише мама, поруч з театром Франка, який розташований в урядовому кварталі. Лариса Семенівна тішилася, адже так чоловікові близько йти до роботи, довкола було багато магазинів, ринок, адміністрація президента. Однак у Богдана Ступки місце розташування їхнього будинку викликало занепокоєння. Як пригадує Остап Ступка в інтерв'ю Oboz.ua, його батько задавався запитанням: "А якщо раптом війна і ракети?". Врешті, ця фраза Богдана Ступки виявилася пророчою.

"Мої батьки мешкали (а мама продовжує жити) біля театру Франка, який, як відомо, розташований в урядовому кварталів столиці. Мама раділа: "О, як добре, Богдане, тобі близько на роботу, поруч магазини, ринок, адміністрація президента". А батько якось каже: "А якщо раптом війна і ракета?". Уявляєте? Він ніби щось відчував. І оцей приліт на початку січня в квартиру, де загинуло подружжя науковців, – хіба не підтвердження цих слів? Мама мешкає за метрів триста від того будинку", - розповів Остап Ступка.

Богдан Ступка

Наразі у будинку проживає Лариса Семенівна. Остап Ступка час від часу навідається до мами, вони часто телефонують одне одному. Здебільшого їхні розмови зводяться до спогадів.

"Зараз вона в себе. Як є можливість, їду – ми недалечко одне від одного мешкаємо. Кожен день телефоную, от сьогодні вже розмовляли. Про що розмови? У мами – це спогади здебільшого", - поділився Ступка-молодший.

Зазначимо, Богдан Ступка помер за декілька років до початку війни на сході України. Артиста не стало 22 липня 2012 року в Києві. Причиною смерті став серцевий напад на тлі раку кісток.

Нагадаємо, нещодавно Остап Ступка розповів, чим закінчилася історія з "п'яним" ДТП у Києві з потерпілим. Артист зізнався, що намагається пом'якшити покарання, яке йому призначив суд.

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