Син Брітні Спірс вперше заговорив про стосунки з мамою: "Хочу, щоб вона одужала психічно"

Після того, як колишній чоловік Брітні Спірс оприлюднив відео, на якому співачка кричить на своїх синів, уся увага преси прикута до життя 15-річного Джейдена та 16-річного Шона Престона.

Хлопці довго не коментували взаємини із зірковою мамою, проте нарешті вирішили розповісти свою точку зору у цьому конфлікті. Як повідомляє видання Daily Mail, 15-річний Джейден заявив, що їхні стосунки з Брітні дійсно "зламані", проте вони готові їх відновлювати.

"Я на 100% думаю, що це можна виправити. Просто це займе багато часу та зусиль. Я просто хочу, щоб вона одужала психічно. Коли їй стане краще, я дуже хочу побачити її знову", - сказав син співачки.

Фото: instagram.com/britneyspears

Джейден також пояснив, чому вони із Престоном не були присутні на весіллі Спірс з Семом Асгарі. За словами 15-річного сина зірки, брати вирішили, що це буде просто недоречно.

"Я дуже радий за них, але вона не запросила всю сім'ю, і якщо б це були тільки я і Престон, просто не бачу, як ця ситуація закінчилася б добрими стосунками", - сказав Джейден.

Брітні Спірс та Сем Асгарі / Фото: instagram.com/britneyspears

До того ж, за словами хлопця, увесь цей час вони відчували на собі тиск з боку суспільства, тому зараз намагаються повернутися до нормального життя. У майбутньому сини Спірс все ж сподіваються на відверту розмову з мамою про їхні стосунки, але для цього їм потрібен час.

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