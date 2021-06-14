Син Чапкіса поділився зворушливим відео танцю з покійним батьком: "Легенда не вмирає"

Грег Чапкіс поділився відеозаписом з сімейного архіву.

Син покійного українського хореографа Григорія Чапкіса Грег оприлюднив на своїй сторінці в Instagram фото- та відеоспогади про свого батька.

Зокрема, Грег поділився відеозаписом їхнього спільного танцю з сімейного архіву, а також пригадав легендарний повзунець Чапкіса від 1958 року.

"RIP DAD. The legend never dies! ("Спочивай з миром, тату! Легенда ніколи не вмирає")", - написав він.

Ознайомитися з дописом можна за посиланням.

Як повідомлялося, відомий український хореограф, суддя шоу "Танці з зірками" Григорій Чапкіс пішов з життя у віці 91 року.

Син легендарного танцівника Грег Чапкіс зазначив, що батько помер через вік. "О 22 з чимось. Ми всі все ще шоковані. Помер, бо старенький. 92 роки людині, все почало відмовляти. Він тримався добре. Він старенький, це муки", - розповів Грег журналістам ТСН.

Новина про смерть Григорія Чапкіса сколихнула весь український шоубізнес. Артист захоплював своєю жагою до життя, він пережив голод, війну та репресії, але зумів підкорити сцену й досягнути визнання. Редакція сайту ТСН.ua пропонує пригадати біографію зірки за посиланням.

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