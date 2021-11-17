Син Дмитра Гордона розповів, чим завдячує мачусі Олесі Бацман

У Дмитра склалися гарні стосунки з дружиною батька.

Середній син журналіста та бізнесмена Дмитра Гордона, Дмитро Гордон-молодший дав перше інтерв'ю не своєму татові.

З програмою "ЖВЛ" Дмитро поділився дуже особистим. Дмитро народився 1995-го року, саме коли тато активно працював над запуском газети "Бульвар Гордона". Стосунки у батьків не склалися. І з раннього дитинства Дмитра виховували мама, нині редакторка програми "В гостях у Дмитра Гордона" Злата Емельяненко, та бабуся.

Дмитро Гордон з сином

У чотири роки хлопець почав грати на фортепіано, відвідував спортивні секції та вчився на відмінно. До 11 років Дмитра навіть самого не відпускали гуляти з друзями, та й не було часу на розваги. А коли хлопець подорослішав - надумав закинути музику. Але рідні не дозволили.

Та своїм успіхом 26-річний Дмитро завдячує ще одній жінці - дружині тата Олесі Бацман. Коли хлопець у 14 років почав писати власні мелодії - саме вона ініціювала його публічні виступи. Вмовила зіграти на ювілеї газети "Бульвар Гордона". А ще організувала виступ у прямому ефірі на Шустер Life 2010 року. Саме дружина батька підштовхнула його до, здавалося б, захмарної мети.

"Олеся була тією людиною, яка, по суті, дала ідею пробувати себе в Сполучених Штатах", - зізнався Гордон-молодший.

Олеся полетіла з Дмитром за океан обирати коледж та через власні зв'язки домовилася про прослуховування у відомого композитора, володаря "Греммі " Волтера Афанасьєва. А він талант одразу розгледів.

"Чимось я його зачепив, він послухав і сказав, що "поки що тобі треба не сюди, а в Бостон в Берклі". Після чого він запропонував полетіти туди зі мною", - поділився Дмитро.

До Берклі Дмитро вступив із першого разу і навіть отримав стипендію. Заможний батько новоспеченого студента не балував: хлопчина жив у гуртожитку, харчувався в їдальні. Та брав від навчання по максимуму.

Цей життєвий іспит Гордон-молодший склав на відмінно, як і іспити в коледжі. Після випуску Дмитро почав шукати роботу, та резюме лишалися без відповіді. Тоді дипломований композитор знову звернувся до Волтера Афанасьєва по рекомендації. І той покликав його до Лос-Анджелесу.

"Ми працювали з ним над декількома фільмами в 2016-17 роках, він мене залишив і ми продовжуємо працювати над різними проєктами, включаючи альбоми Барбри Стрейзанд", - розповів хлопець.

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