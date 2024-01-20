Син Дмитра Коляденка розповів про стосунки з батьком і розсекретив його незвичне захоплення

Син українського шоумена Дмитра Коляденка, співавтор гурту "Kadnay" Філіп, розповів про те, як вони з батьком проводять час разом.

За словами Філіпа Коляденка, вони з татом у дуже близьких стосунках. Він час від часу приходить до нього радитися. Щоправда, музикант зізнається, що у цьому їм допомагають карти Таро, які його батько вважає своїм хобі й колекціонує різноманітні колоди.

"Він займається картами Таро, я думаю він супермайстер Таро. Інколи прошу тата зробити розклад. Так. І все збігається. Я реально дивуюся. Це просто веселощі, а не життєві якісь питання. Було таке, що я запитав його, чи співпрацювати мені з тими людьми чи ні, наприклад. І коли сказав не співпрацювати, через місяць я зрозумів чому. Він взагалі каже, що він маг і чаклун в третьому поколінні", - розповів з усмішкою Філіп Коляденко на подкасті "Вдома поговоримо".

Дмитро Коляденко і його син Філіп / Фото: instagram.com/philipp_kolyadenko

Також син Дмитра поділився, чи подобається йому бачити тата на сцені в театрі. Зокрема, Філіп пригадав, як опинився у театрі під час однієї з вистав, де грав батько:

"Я побачив, як батько танцює, і добре, подумав, зупинюсь. Ну десять хвилиночок собі дам. Так, ці десять хвилин я сміявся, але це сміх від щастя. Бо, я люблю батька і театр. Мрію, щоб він там і залишався, мені подобається", - замилував Філіп.

Нагадаємо, нещодавно Дмитро Коляденко поділився подробицями свого особистого життя і розповів про нові знайомства з жінками.

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