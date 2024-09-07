Син Дмитра Коляденка розповів про свою нову професію й виклики: "Дуже відповідальний час"

Син українського шоумена Дмитра Коляденка, співавтор гурту "Kadnay" і засновник творчої спілки "Phil it" Пилип Коляденко поділився кар'єрними змінами.

Так, музикант зізнався, що віднедавна став працювати учителем музики для 5-7 класів в одній з київських шкіл, де він сам свого часу навчався. У коментарі "ЖВЛ представляє" син Коляденка розповів, що нині його дуже морально підтримує робота з учнями. Пилип вважає своєю місією прищепити любов підлітків до української музики й дати волю їхній власній творчості.

Пилип Коляденко / Фото: instagram.com/philipp_kolyadenko

"Я почав викладати у школі. Я викладач музики. Здебільшого дуже відповідальний, важливий і приємний час для мене. Дуже вдячний своїй школі за таку довіру й повагу до мене. Взяв дуже натхненну й творчу історію. Намагаюся їх привчити правильно, культурно й музично слухати все, що відбувається взагалі у нас в Україні та за кордоном. Я намагаюся їх (учнів – прим. ред.) закохати в якісну українську музику. Вони можуть у мене робити й писати музику", - поділився Пилип.

Нагадаємо, нещодавно соліст гурту ТІК Віктор Бронюк також приголомшив заявою про зміну своєї професії та розкрив, де тепер працюватиме й чи покине музичний колектив.

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