Син Джолі та Пітта обізвав актора "негідником" і "підлою людиною": "Перетворив життя на пекло"

Названий син зіркового експодружжя Анджеліни Джолі та Бреда Пітта обізвав свого батька "негідником" та "підлою людиною".

Відповідну заяву він нібито зробив у своєму закритому блозі в Instagram ще 2020 року, однак лише зараз видання Daily Mail оприлюднило скриншот. Пакс Джолі-Пітт доволі зухвало вітав актора з Днем батька. У своєму агресивному привітанні названий син колишнього подружжя назвав Бреда Пітта "негідником" та "підлою і жахливою людиною". Тим часом молодші діти актора нібито його бояться, а коли він поруч, то взагалі тремтять.

Бред Пітт із донькою Шайло та синами Паксом і Меддоксом / Фото: Associated Press

"Вітаю з Днем батька цього негідника світового класу. Ти знову і знову доводиш, що ти жахлива і підла людина. Ти не проявляєш ані уваги, ані співчуття до своїх чотирьох молодших дітей, які тремтять від страху у твоїй присутності. Ти ніколи не зрозумієш, якої шкоди завдав моїй родині, бо ти на це не спроможний", - йдеться в заяві Пакса.

Також названий син Бреда Пітта заявив, що актор перетворив їхнє життя на пекло. Хлопець також написав, що правда рано чи пізно стане відомою.

"Ти перетворив життя найближчих мені людей на постійне пекло. Ти можеш говорити собі і світу все, що завгодно, але правду колись дізнаються", - додав Пакс.

Бред Пітт із донькою Шайло та синами Паксом і Меддоксом / Фото: Associated Press

Загалом, інсайдер підтвердив Daily Mail що це був дійсно допис названого сина експодружжя. Пакс нібито має закритий профіль у фотоблогу, який використовує лише для друзів та близьких. Також за словами інсайдера, вони були приголомшені такій відвертості хлопця, адже раніше він публічно не обговорював своїх батьків.

Зазначимо, нещодавно названа донька Анджеліни Джолі і Брета Пітта взагалі відмовилася від прізвища батька. Схоже, між ними дійсно є непорозуміння.

Нагадаємо, у колишнього подружжя Анджеліни Джолі та Бреда Пітта є троє біологічних дітей – Шайло та близнюки Вів'єн і Нокс. Також вони усиновили двох дітей – доньку Захару та сина Пакса. Окрім того, актор усиновив сина Джолі – Меддокса, якого вона забрала з дитбудинку ще до стосунків з Піттом.

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