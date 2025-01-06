Син Джонні Деппа вперше за тривалий час з'явився на публіці: який вигляд має 22-річний Джек

Син голлівудського актора Джонні Деппа від французької співачки та акторки Ванесси Параді вперше за тривалий час з'явився на публіці.

Якщо ж донька експодружжя Лілі-Роуз пішла стопами зіркових батьків та веде публічний спосіб життя, то про 22-річного Джека це однозначно не скажеш. Зокрема, він не бажає бути знаменитим та уникає папараці. Однак днями вдалося заскочити сина Деппа та Параді у Парижі під час прогулянки.

Як пише видання Page Six, Джека сфотографували напередодні Різдва, коли він виходив із будинку. Він був одягнений у світлі штани, куртку оливкового кольору та шапку. Знову сина акторів помітили вже 25 грудня, коли він із покупками повертався додому. Це вперше за тривалий час Джека помітили на вулиці, тож можна розгледіти, який він зараз має вигляд.

Зазначимо, у Джонні Деппа є двоє дітей. Спадкоємців акторові народила колишня дружина Ванесса Параді. В експодружжя є 25-річна донька Лілі-Роуз, яка пішла стопами зіркових батьків, та 22-річний Джек.

Нагадаємо, нещодавно американська акторка Анджеліна Джолі вперше за тривалий час показала, який зараз вигляд має її 19-річна донька Захара. Вони разом з'явилися на світському заході.

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