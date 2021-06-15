Син Григорія Чапкіса показав фото батька у молодості та поділився спогадами про нього

Грег показав нові світлини із сімейного архіву.
Син легендарного українського хореографа Григорія Чапкіса Грег, який вчора поділився зворушливим відео танцю з покійним батьком, сколихнув Мережу спогадами про тата.
Так, на своїй сторінці в Instagram Грег запостив сторіс з виступу Чапкіса старшого в ансамблі Павла Вірського. На знімках Григорій Миколайович усміхнений та щасливий, у вишиванці та шароварах танцює гопак.
Також син Григорія Чапкіса показав декілька знімків зроблених, під час його останньої поїздки до України. Тоді він навідував хворого батька і просив фоловерів свого фотоблогу молитися за здоров'я хореографа.
"Я буду сумувати за ним" - зворушливо підписав світлину Грег.
Згадав Грег Чапкіс і про те як, разом із Григорієм Миколайовичем був суддею одного з випусків проєкту "Танці з зірками". У Instagram він додав фото, де усміхнений обіймає батька, та підписав світлину: "Я завжди хотів щоб ти, пишався мною".
Нагадаємо, Григорій Чапкіс помер у неділю ввечері. Відомий хореограф та суддя шоу "Танці з зірками" пішов з життя у 91-річному віці після тривалої хвороби.