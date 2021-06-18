Син Григорія Чапкіса прокоментував слова хореографа про складні стосунки у родині

Грег Чапкіс розставив крапки над "і".

Син легендарного українського хореографа Григорія Чапкіса, якого сьогодні провели в останній путь у Києві, Грег Чапкіс розповів про взаємини з ним.

У коментарі журналісту ТСН.ua Грег прокоментував скандальне інтерв'ю свого батька у листопаді 2020-го, під час якого Григорій Миколайович зізнався у проблемах в стосунках зі своїми дітьми.

"Коли людина старіє, коли їй 90 з чимось років, вона робить сам якісь такі історії, які ми самі не розуміємо, про що вони. У мене з батьком особисто ніколи не було жодної сварки, жодної незрозумілої розмови. Тож, я не знаю звідки воно все з'явилося. В принципі, коли я тут був, він так само не знав, звідки воно все з'явилося", - зазначив Грег.

instagram.com/gregchapkis

Він зізнався, що його родина дуже важко переживає втрату. Так, під час прощання старша донька Лілія не стримувала емоцій і гірко плакала. Так само сльози були й на очах Грега.

"Родина важко переживає. Людина старенька, давно до цього готувалися. У цьому плані трохи легше, це не було сюрпризом. Все одно дуже важко, ця людина дуже велика, і для нашої родини дуже дорога. Ми хотіли, щоб він нами пишався. Мені здається, він пішов з цього життя знаючи, що його легенда матиме продовження", - зауважив Чапкіс-молодший.

instagram.com/gregchapkis

Окрім того, ми запитали у сина Григорія Миколайовича, чи був він знайомий зі своїми онуками – двома синами Грега, які мешкають у США.

"Лише мій старший знає його, тому що я привіз батька до Америки одного разу. Він був маленьким. Він його пам'ятає, таку людину забути неможливо. Сини пам'ятають його як легенду. Вони знають, що цю легенду треба продовжувати", - сказав Грег Чапкіс.

Зазначимо, що Грег Чапкіс також розповів, що на похороні присутня дружина Григорія Миколайовича, яка була з ним до останнього його подиху.

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