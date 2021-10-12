Син Григорія Чапкіса у Києві побував на могилі батька та поділився щемливим фото

Грег Чапкіс прилетів із США.

Син легендарного Григорія Чапкіса, хореограф Грег Чапкіс нещодавно прилетів до України.

Він взяв участь у шостому прямому ефірі шоу "Танці з зірками", який відкрив видовищним номером разом із племінницею Вікторією. Як відомо, Григорій Чапкіс довгий час був суддею "Танців".

Окрім того Грег відвідав могилу свого батька, який похований на Байковому кладовищі у Києві.

Про це він розповів у своєму Instagram. Чапкіс-молодший поділився щемливим фото, на якому зображений поруч з могилою Григорія Миколайовича. Також він зізнався, що продовжуватиме справу свого легендарного батька:

instagram.com/gregchapkis

"Майже рік тому ти сидів поруч зі мною й оцінював "Танці з зірками". Я був такий щасливий, що ти гордий, тато. Тепер тебе немає з нами, але я повернувся, щоб продовжити династію Чапкісів, яку ти створив", - зазначив Грег.

Він також поділився світлиною, де сидить у суддівському кріслі "Танців", а поруч з ним порожнє крісло: " Я так сумую за тобою, тату, я знаю, що ти тут поруч зі мною на кожному кроці, і я не збираюся тебе підводити. Я тут, щоб заявити про себе", - сказав Чапкіс.

instagram.com/gregchapkis

Зазначимо, що Григорій Чапкіс помер 13 червня цього року у 91-му віці. З легендою прощалися 18 червня у Національній філармонії, а поховали зірку на Байковому кладовищі в Києві.

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