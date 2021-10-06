Син Григорія Чапкіса відкриє шостий прямий ефір "Танців з зірками"

Вечір буде присвячений кумирам зірок.

Вже цієї неділі о 21:00 на телеканалі 1+1 відбудеться шостий прямий ефір головного танцювального шоу країни "Танці з зірками".

Вечір буде присвячений кумирам - людям, які надихають та підтримують зіркових учасників.

До суддів цієї неділі приєднається фронтвумен гурту TheHardkiss Юлія Саніна, яка минулого сезону розділила перемогу у шоу разом із Сантою Дімопулос. Також гурт The Hardkiss виступить із хітом "7 вітрів".

Юлія Саніна / instagram.com/the_hardkiss

Вестиме балкон телеведуча Маша Єфросиніна.

Відкриватиме ефір син легендарного судді шоу Григорія Чапкіса - Грег Чапкіс.

Вже у неділю пара Олександри Заріцької та Юрія Мєшкова продемонструє на паркеті складний стиль – самбу під трек Let’s dance. Співачка вперше відверто розповість про найстрашніший період свого життя та про те, що допомогло їй рухатися далі.

Олександра Заріцька та Юрій Мєшков / пресслужба каналу "1+1"

Актор Артур Логай поділиться неймовірно зворушливою історією кохання своїх бабусі та дідуся. Вони живуть у щасливому шлюбі вже 51 рік, і саме таку родину Артур мріє побудувати.

Артур Логай та Анна Кареліна / пресслужба каналу "1+1"

Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан розповість про свого кумира та найдорожчу людину – сестру, яка завжди супроводжує її на змаганнях.

Ольга Харлан / instagram.com/tanci1plus1

А от епатажний MELOVIN станцює джайв та вперше з’явиться без яскравого гриму, за яким ховався всі п’ять тижнів. Співак розповість, як був жертвою булінгу через своє захоплення у школі творчістю Вєрки Сердючки. А от чи поставить парі номер танцівниця Ілона Гвоздьова, яка минулої неділі розкритикувала їхній виступ та партнерку Лізу Русіну, стане відомо вже незабаром.

MELOVIN та Ліза Русіна / пресслужба каналу "1+1"

У шостому прямому ефірі одна з пар покине паркет. Дві пари, які у сумі отримають найменшу кількість балів від глядачів та суддів, потраплять до зони ризику. Покине шоу та пара, яка набере найменшу кількість голосів.

Проголосувати за пари можна за допомогою SMS, телефонних дзвінків та за допомогою додатку. Загалом з одного номеру можна відправити 50 SMS та здійснити 50 дзвінків за улюблену пару. Також можна надіслати 7 суперголосів у застосунку 1+1 video та КИЇВСТАР ТБ. 1 суперголос дорівнює 7 звичайним SMS.

Триває продаж квитків на прямі ефіри п'ятого сезону "Танців із зірками". Кожен охочий може стати свідком грандіозної події і потрапити на головний танцювальний паркет країни, щоб розділити з улюбленими зірками емоції від участі в шоу. Квитки можна придбати на прямі ефіри та генеральні прогони. Крім того, можна відчути себе суддею проєкту та подивитись генеральний прогон ефіру із зіркового крісла. Із умовами придбання квитків можна ознайомитись за посиланням.

Дивіться "Танці з зірками" щонеділі о 21:00 на телеканалі 1+1.

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