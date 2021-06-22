Син Григорія Чапкіса записав відеозвернення та подякував за підтримку у складний період

Хореограф зазначив, що продовжуватиме займатися справою свого батька.

Син легендарного українського хореографа Григорія Чапкіса, якого поховали на Байковому кладовищі, звернувся до прихильників.

Так, Грег уже повернувся до Америки та вирішив записати відео для небайдужих, які підтримали танцівника у цей складний період.

"Хочу подякувати вам за повідомлення та дзвінки з підтримкою. Ці останні 10 днів були дуже складними для мене і моєї родини. Я вдячний вам усім і дуже ціную те, що ви робите для нашої сім'ї. Я продовжу робити те, що у мене виходить найкраще – займатися справою мого батька. На цьому все. Ще раз спасибі всім за підтримку", - сказав хореограф.

instagram.com/gregchapkis

Нагадаємо, Григорій Чапкіс помер 13 червня у віці 91 року. З легендою прощалися 18 червня у Національній філармонії, а поховали зірку на Байковому кладовищі в Києві. Григорій Миколайович мав неймовірну жагу до життя та танцював до останнього. Свій останній вальс він виконав з донькою у лікарні.

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