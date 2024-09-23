Син Ігоря Пелиха показався з побратимами на Курщині та розповів про враження: "Точно б не подумав"

Син українського журналіста й телеведучого Ігоря Пелиха, який трагічно загинув у ДТП 2009 року, розповів про службу в ЗСУ.

Зокрема, 22-річний Іван у фотоблогу неочікувано показав фото з Суджі Курської області. Поруч з ним на зображенні на тлі російського, але вже українізованого магазину постають ще одна захисниця й захисник. Як говорить син Пелиха, який воює ще від початку повномасштабного вторгнення, у такому ж складі він виїжджав на перші бої під Лисичанськом. І додає, що й уявити собі не міг, що колись він буде "навалювати" ворогам на їхній же території в РФ.

Іван Пелих у Курській області / Фото: instagram.com/ivanpelykh

"Перші хвилини в Курській області мали десь ось такий вигляд. Саме цією ж командою на фото я поїхав на свої перші бойові під Лисичанськом і тоді б точно не подумав, що через 2,5 року ми в такому ж складі будемо ганяти по Курщині і навалювати п*д*рам на їхній же території. Незмінним точно лишилася безмежна довіра до людей, з якими ти поруч. Готовий і в вогонь, і в воду, і в будь-яку сраку світу", – написав Іван.

Нагадаємо, нещодавно співачка Оксана Білозір також здивувала кадрами з російської Курщини. Артистка приїхала туди з особливим візитом і зізналася, як на неї реагували місцеві.

Оксана Білозір приїхала до РФ і заспівала українським бійцям в Суджі

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