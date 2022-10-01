Син Ігоря Пелиха про службу на передовій: "Неможливо передати той адреналін, коли над головою свистять кулі"

Син українського журналіста і телеведучого Ігоря Пелиха, який трагічно загинув у ДТП 2009 року, Іван відважно захищає нашу країну на фронті.

Син Ігоря Пелиха Іван захищає Україну у лавах Першої міжнародної роти спеціального призначення. На сторінці в Instagram Іван Пелих описав свою службу на передовій.

Так, чоловік зазначив, що коли сидиш ввечері в підвалі розбитого будинку, і в небі роздається різкий звук, то важко відрізнити – чи це грім, чи вихід артилерії:

"Сидиш ввечері в підвалі розбитого і спаленого будинку, на вулиці дощ. Часом в небі роздається різкий звук і ти не сильно розумієш чи це грім чи вихід артилерії (повірте, після сотень приходів за день звучить воно дійсно схоже), по звичці пригинаєш голову", - розповів Іван.

Син Ігоря Пелиха Іван / Фото: instagram.com/ivanpelykh

Потім, каже Пелих, коли починається перестрілка, швидко збираєшся і вибігаєш, аби зайняти свій сектор:

"Раптом збоку починається стрілкотня, її звуки вже точно не сплутати, бігом накидаєш каску/броню, досилаєш патрон в патронник, вибігаєш і займаєш свій сектор. Неможливо словами передати той адреналін, коли у тебе над головою свистять кулі і кожен раз, перед тим, як висунутись і відкрити вогонь, або перебігти на іншу точку, ти не знаєш, чи не прилетить зараз по тобі. Єдине в чому 100% впевнений, це в твоєму побратимові праворуч і ліворуч, бо всі хто тут, функціонують, як одне ціле", - зазначив Іван Пелих.

Син Ігоря Пелиха Іван / Фото: instagram.com/ivanpelykh

Втім, каже захисник, бувають й хороші дні, коли наші хлопці навалюють окупантам:

"Бувають хороші дні, коли дроном наводиш наших танкістів і вони вхлам розбирають п*дарську (пробачте, так вже повелось їх тут називати) посадку і кожне їхнє влучання святкуєте всім підвалом, не гірше ніж гол збірної України на ЧС. А бувають погані, коли ціла купа своїх 300, і після їхньої евакуації під шаленим обстрілом, сидиш, відтираєш руки від крові і думаєш, що це цілком міг би бути і ти, але головне, щоб хлопці до госпіталя встигли добратись", - поділився Пелих.

Син Ігоря Пелиха Іван / Фото: instagram.com/ivanpelykh

Іван зазначив, що війна "ніфіга не красива і не романтична", як це може здатися з постів у фотоблогу, і додав, що кожне успішно звільнене село під час контрнаступу "насправді дається ціною, яку поки не побудеш тут, - напевно ніколи і не усвідомиш".

Нагадаємо, син українського журналіста та телеведучого Ігоря Пелиха, який трагічно загинув у ДТП 2009 року, відважно воює на фронті проти російських окупантів. Як розповів 20-річний Іван, який під час довоєнного життя займався створенням відео, він захищає Україну у лавах Першої міжнародної роти спеціального призначення. Вже майже чотири місяці разом з побратимами він "насипає" ворогам на Донбасі.

Читайте також: