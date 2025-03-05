Син Ігоря Пелиха розповів, де зараз його мама Лозинська і чим вона займається

Також Іван поділився, як рідна людина відреагувала на його рішення вступити до лав ЗСУ.

Син загиблого в ДТП Ігоря Пелиха, який нещодавно освідчився дівчині, розповів, чим зараз займається його мама Олександра Лозинська і як вона відреагувала на його вступ до лав ЗСУ.

Іван Пелих у 20 років, коли тільки почалася повномасштабна війна, пішов захищати країну на фронті. В інтерв'ю на YouTube-каналі Марічки Падалко хлопець говорить, що вони з мамою це не обговорювали. Він просто сказав рідній людині, що йде служити.

"Просто я сказав, що їду і буду шукати, як долучитись (до лав ЗСУ – прим. ред.). Вони тоді зі старшою сестрою сиділи в підвалі і десь крутили "коктейлі Молотова" комусь", - пригадав Пелих.

Іван Пелих

Іван говорить, що мама його не відмовляла, адже він в змозі самостійно прийняти рішення. Окрім того, Пелих додав, що війна змінила не лише його, а й рідну людину. Зокрема, Олександра Лозинська придбала зброю, ходить на навчання, вчиться стріляти. Ба більше, Іван ділиться, що в сім'ї навіть виникають розмови, що його мама хоче долучитися до служби. Однак наразі це лишається на рівні діалогів.

"Взагалі, мама в мене топ. Я знаю, що вона хвилюється, це логічно, звісно. Але як я змінився, так змінилася й вона, тому що за цей час вона собі купила свою арку - AR-15, карабін. Ходить на полігон, тренується, інколи приїжджає до нас на стрільбище, стріляє, літає. Пару разів сказала, що як мені теж (служити – прим. ред.), але поки ще до якогось предметного результату ці діалоги не дійшли", - поділився Іван.

▶️ Повне інтерв'ю можна подивитися на YouTube-каналі Марічки Падалко за цим посиланням: СИН ЛЕГЕНДИ Ігоря ПЕЛИХА ІВАН. Уперше про ЗАГИБЕЛЬ батька, несправедливість та бізнес на ВІЙНІ

Нагадаємо, раніше Іван Пелих розповів, як пережив втрату батька. Також юнак поділився, як відреагував на появу вітчима в його житті.

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