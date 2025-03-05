Син Ігоря Пелиха розповів, як після загибелі батька давав раду горю і як відреагував на появу вітчима

Син покійного українського ведучого та журналіста Ігоря Пелиха, який нещодавно освідчився дівчині, розповів, як після смерті батька давав раду своєму горю.

Шоумен трагічно загинув 2009 року в ДТП в Києві. Син ведучого був ще зовсім маленьким. Як розповів Іван в інтерв'ю на YouTube-каналі Марічки Падалко, він не сильно пам'ятає, як його родина переживала горе. Тим не менш, хлопець неабияк вдячний мамі Олександрі Лозинській. Жінці самій було тяжко, однак вона зробила все можливе, аби діти якомога легше перенесли горе.

"Я цього не дуже пам'ятаю. Респект дуже мамі, вона класно все зробила так, щоб нам це було достатньо просто. Їй було складно, а нам було просто", - поділився син Пелиха.

Іван Пелих / Фото: YouTube-канал Марічка

Також Іван розповів, як відреагував на появу в його житті вітчима. До слова, Олександра Лозинська вдруге вийшла заміж та народила сина. Як говорить Іван, з вітчимом, якого звуть Олександр, сім'я швидко знайшла спільну мову. Зокрема, вони зійшлися на поглядах та інтересах. Тож, Олександр швидко став частиною сім'ї.

"Теж я не пам'ятаю конкретної розмови. Ми просто гарно познайомилися. Теж на якихось там спільних поглядах і активностях. Та власне і все. Ми всі називаємо його Санею. Саме не Олександр, а чомусь просто прижилося Саня. Дуже класна людина, яка теж стала частиною родини і без якої теж це складно уявити. Ну, і плюс батько брата теж класного, тому дуже добре", - поділився Іван.

▶️ Повне інтерв'ю можна подивитися на YouTube-каналі Марічки Падалко за цим посиланням: СИН ЛЕГЕНДИ Ігоря ПЕЛИХА ІВАН. Уперше про ЗАГИБЕЛЬ батька, несправедливість та бізнес на ВІЙНІ

Нагадаємо, нещодавно акторка Надія Хільська розповіла, як після загибелі чоловіка дає раду своєму горю. Життя актора Олексія Хільського обірвалося на війні.

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