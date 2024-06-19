Син Ігоря Пелиха, який воює на передовій, вперше показав свою кохану

Син українського журналіста і телеведучого Ігоря Пелиха, який трагічно загинув у ДТП 2009 року, вперше показав свою кохану.

Зокрема, Іван Пелих не з тих, хто ділиться подробицями особистого життя. Однак нещодавно юнак, який служить на передовій, зробив виняток. Схоже, Івану Пелиху випала нагода насолодитися відпусткою, тож він разом із обраницею вирушив на захід України.

Закохані підкорювали вершини Карпат та ділилися знімками. Спільні фото показувала кохана Пелиха, а він зробив репост. На знімку парочка ніжно цілувала одне одного на вершині Говерли.

Іван Пелих зі своєю коханою у Карпатах / Фото: instagram.com/ivanpelykh

До слова, скільки парочка разом – невідомо. Обраниця Івана, яку звуть Ксенією, вже навесні ділилася їхніми спільними кадрами. Відомо, що вона займається танцями та волонтерить. До речі, тато Ксенії, як і її бойфренд, захищає країну від російських окупантів.

Нагадаємо, нещодавно стронгмен Василь Вірастюк вперше показав свою кохану, яка молодша за нього на 11 років. Також нардеп повідомив, що остаточно розлучився з колишньою дружиною.

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