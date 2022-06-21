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Син Ілона Маска змінює стать та прізвище на зло батьку: "Не хочу мати з ним нічого спільного"

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Син Ілона Маска змінює стать та прізвище на зло батьку: "Не хочу мати з ним нічого спільного"

Фото: Associated Press

18-річний син засновника Tesla та SpaceX Ілона Маска Ксав'є приголомшив рішенням, що змінює стать та відмовляється від знаменитого прізвища.

Свій намір 18-річний Ксав'є пояснив тим, що він не хоче мати зі своїм батьком Ілоном Маском нічого спільного.

Як повідомляє DailyMail, Ксав'є вже заповнив необхідні документи, аби змінити ім'я та прізвище на Вів’єн Джена Вілсон. Відповідно до документів, які опинилися у розпорядження іноземних ЗМІ, старший син Маска вже помічає себе в анкеті як жінка. Відповідно, хлопець тепер трансгендерна дівчина.

Ілон Маск з ексдружиною Джастін та їхніми синами Гріфіном (ліворуч у зеленій футболці) та Ксав'є (праворуч у блакитній футболці) / © Associated Press
Ілон Маск з ексдружиною Джастін та їхніми синами Гріфіном (ліворуч у зеленій футболці) та Ксав'є (праворуч у блакитній футболці) / Фото: Associated Press
Ілон Маск з ексдружиною Джастін та їхніми синами Гріфіном (ліворуч у зеленій футболці) та Ксав'є (праворуч у блакитній футболці) / © Getty Images
Ілон Маск з ексдружиною Джастін та їхніми синами Гріфіном (ліворуч у зеленій футболці) та Ксав'є (праворуч у блакитній футболці) / Фото: Getty Images

" Я більше не живу з моїм біологічним батьком і не хочу бути пов'язаним з ним будь-яким чином, у будь-якій формі", - написав у документах Ксав'є.

Зазначимо, що Ксав'є один з пари близнюків Ілона Маска від першої дружини, канадської письменниці Джастін Вілсон. Пара була разом від 2000 до 2008 року. Окрім близнюків Ксав'є та Грифіна, у експодружжя також є трійнята Кай, Саксон, Даміан. У колишніх закоханих також був син Невада – їхній первісток, який помер за 10 тижнів після народження.

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