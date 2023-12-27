Син-красунчик Арнольда Шварценеггера одружується і показав фото з освідчення

Син голлівудського актора та ексгубернатора Каліфорнії Арнольда Шварценеггера, модель та актор Патрік Шварценеггер одружується.

Про це 30-річний артист повідомив на сторінці в Instagram. Він розмістив фото з освідчення, де зображений разом зі своєю коханою, моделлю Еббі Чемпіон.

"Назавжди", - підписали кадри закохані.

Патрік Шварценеггер освідчився своїй дівчині / Фото: instagram.com/patrickschwarzenegger

На фото, які з'явилися на сторінках Патріка та Еббі в фотоблогу, вони позують на тлі мальовничих пейзажів природи. Для освідчення Шварценеггер підготував величезне серце з троянд і, звісно, презентував обраниці обручку з чималим діамантом.

Патрік Шварценеггер освідчився своїй дівчині / Фото: instagram.com/patrickschwarzenegger

Патрік Шварценеггер освідчився своїй дівчині / Фото: instagram.com/patrickschwarzenegger

Зазначимо, що до освідчення 30-річний Патрік Шварценеггер та його кохана Еббі Чемпіон зустрічалися протягом восьми років.

Патрік Шварценеггер освідчився своїй дівчині / Фото: instagram.com/patrickschwarzenegger

Патрік один з п'ятьох дітей Арнольда Шварценеггера. Як відомо, Кетрін, Крістіна, Патрік та Крістофер народилися у шлюбі актора з Марією Шрайвер. Також у актора є позашлюбний син Джозеф Баена від його хатньої робітниці.

Нагадаємо, місяць тому Патрік Шварценеггер замилував шанувальників романтичними фотографіями разом з коханою Еббі Чемпіон. Закохані разом знялися у атмосферній фотосесії для Vogue.

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