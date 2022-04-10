Син Леннона порушив клятву і вперше заспівав пісню батька на підтримку України

У межах кампанії Stand Up Ukraine він уперше виконав одну з найвідоміших пісень свого батька — "Imagine".

Джуліан Леннон порушив свою давню обітницю ніколи не виконувати найзнаковішу сольную пісню свого батька — засновника гурту The Beatles Джона Леннона.

Про це пише New York Post.

Під час суботнього бенефісу у межах кампанії Stand Up Ukraine він уперше виконав одну з найвідоміших пісень свого батька — "Imagine".

У Twitter 59-річний музикант написав: "Війна в Україні – це неймовірна трагедія. Як людина і як артист я відчував себе зобов’язаним відповісти найзначнішим чином, який міг. Тому вперше я публічно виконав пісню мого тата "Imagine".

Джуліан пояснив, чому він порушив свою попередню клятву, що "заспіває пісню лише в тому випадку, якщо це буде кінець світу".

"Чому саме зараз, після всіх цих років? Я завжди говорив, що єдиний раз, коли я коли-небудь думав би заспівати "Imagine", був би кінець світу. Але його тексти (Джона Леннона. – Ред.) відображають наше колективне бажання миру у всьому світі. Тому що в цій пісні ми переносимося в простір, де любов і єдність стають нашою реальністю, хоча б на мить. Пісня відбиває світло в кінці тунелю, на яке ми всі сподіваємося. У результаті триваючого вбивчого насильства мільйони невинних сімей були змушені покинути затишок своїх домівок, шукати притулку в іншому місці".

Він закликав світових лідерів "і всіх, хто вірить у почуття "Imagine", стати на захист біженців усюди".

Зазначимо, що у пісні "Imagine" Джон Леннон виклав свої утопічні погляди й думки щодо того, який повинен бути світ. Вона стала своєрідним антивоєнним гімном.

Нагадаємо, що благодійний фонд гурту Metallica пожертвував українцям 500 тис. доларів.

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