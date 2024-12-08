Син Лесика зробив публічну заяву після того, як у його батька зупинилося серце: "Переніс операцію"

Син українського співака Лесика Сам, колишнього учасника гурту "Дзідзьо", Олег Турко-молодший розповів подробиці зупинки серця батька.

Як відомо, декілька днів тому Лесик втратив свідомість на концерті Наталії Бучинської у Львові. У артиста діагностували зупинку серця. На щастя, медики вчасно доправили його до реанімації. Згодом на зв'язок вийшов син співака. Турко-молодший пояснив, що насправді спричинило таке різке погіршення здоров'я у тата.

За словами сина зірки, 57-річний Лесик вже давно мав проблеми із серцем. Зокрема, артист переніс дуже складну операцію на серці у травні 2024 року. Йому замінили чотири клапана та аорту. Після цього виконавець завчасно відновив свою концертну діяльність. Як зазначає Олег-молодший, тато завжди мав жагу якнайбільше допомагати українському війську, бо й сам був у складі ТрО. Тож уже за декілька місяців після реабілітації запланував низку благодійних виступів. І, на жаль, на цьому тлі і стався інцидент із зупинкою серця на очах у публіки.

"Тато у травні цього року переніс надскладну операцію на серці, під час якої йому замінили чотири клапана та аорту. Після декількох місяців реабілітації він знову вийшов на сцену, бо відчував що йому цього не вистачає. До того ж більшість концертів за останні три роки були спрямовані виключно на благодійність, підтримку ЗСУ і підтримку своїх побратимів в цілому (25 лютого тато пішов добровольцем у Стрийську ТрО). 5 грудня під час концерту в клубі "Малевич" під час виступу з Наталією Бучинською у Лесика зупинилось серце просто на сцені", - ділиться син Турко у Facebook.

Син Лесика про батька в реанімації

У своїх сторіз син ексучасника гурту "Дзідзьо" повідомив, що Олег Турко у реанімації перебуває у важкому стані. Утім, позитивні зрушення все ж таки є. Артист потроху почав впізнавати близьких і говорити з ними короткими фразами. Водночас Турко-молодший закликав допомогти з лікуванням батька фінансово, завчасно подякувавши всім небайдужим.

"Зараз він перебуває в реанімаційному відділенні в одній із лікарень Львова. Стан стабільно важкий. Говорить короткими фразами, впізнає рідних і друзів. Будемо вдячні за фінансову допомогу!", - написав Олег Турко.

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Ірина Турко

Син Лесика про батька в реанімації

Нагадаємо, нещодавно співак Дзідзьо також прокоментував інцидент з колегою Лесиком, який втратив свідомість посеред свого виступу.

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