Син Мадонни пожалівся, що не має коштів на життя: "Я голодний і розумію, що не вистачає грошей"

Син виконавиці також розсекретив, чим заробляє на життя.

Названий син американської співачки Мадонни пожалівся, що в нього немає коштів на життя.

18-річний Девід Банда, якого артистка усиновила 2006 року, нині не живе із зірковою мамою. Юнак оселився зі своєю дівчиною-моделлю у Бронксі та намагається робити перші самостійні кроки. Щоправда, як зізнається Девід, коштів йому не вистачає, іноді навіть на їжу. Утім, син Мадонни знаходить в цьому і свої плюси. Хлопець говорить, що може відчутті на собі всі труднощі, з якими стикається молодь.

"Приємно відчувати, що о дев'ятій вечора я голодний і усвідомлюю, що у мене не вистачає грошей, щоб знайти їжу. Весело бути молодим", - відверто зізнався Девід, пише The Sun.

Мадона з названим сином Девідом / Фото: instagram.com/senzacacona

Також син Мадонни розсекретив, як заробляє на життя. До слова, хлопець вчить гри на гітарі. Для своїх учнів він проводить онлайн-уроки.

Зазначимо, Мадонна має шістьох дітей. Артистка виховує біологічних доньку Лурдес та сина Рокко. Також виконавиця усиновила чотирьох дітей – хлопця Девіда, дівчину Чифундо та близнючок Стеллу і Естер.

Нагадаємо, нещодавно Мадонна ділилася рідкісними кадрами з трьома названими дітьми. Артистка показала, як вони всі разом відривалися на вечірці.

Читайте також: