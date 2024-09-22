Син Майкла Дугласа поділився своїми враженнями від поїздки до Києва і показав особливе відео

Ділан побував в Україні разом із зірковим батьком.
Син американського актора Майкла Дугласа – Ділан – поділився своїми враженнями від поїздки до Києва.
Так, 24-річний актор-початківець відвідав столицю України разом із зірковим батьком. Три дні вони провели в Києві. За цей час сімейство встигло поподорожувати вулицями міста, поспілкуватися з українцями, спробувати місцеву кухню, а також відвідати Саміт перших леді та джентльменів.
В Instagram Ділан опублікував відео своєї подорожі. Зокрема, він показав, як потягом їхав до Києва, як прогулювався містом і як знайомився з новими місцями. Особливої уваги син Дугласа приділив тому, як живе столиця під час війни. Він показав, яких руйнувань країна зазнала через ворожі дії російських окупантів, зняв згорілу ворожу техніку, а також вшанував загиблих українських військових, які віддали життя за вільну Україну.
Ділан поділився, що подорож до Києва – це особлива пригода в його житті. Син Дугласа неабияк радий, що отримав такий досвід. Свою розповідь актор закінчив фразою "Слава Україні!", яку він написав українською.
"Цього тижня я мав можливість відвідати Україну. Це була пригода всього життя, і мій досвід дав мені відчуття щастя, що я живу у вільній і мирній країні. Я дуже багато хочу розповісти про свій досвід, але це занадто багато, щоб просто написати", - поділився Ділан.
Нагадаємо, нещодавно і сам Майкл Дуглас ділився своїми враженнями від поїздки до України. Актор зізнався, як після подорожі до Києва змінив свою думку про країну.
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