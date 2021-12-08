Син Наталки Денисенко опинився під крапельницями

Хлопчика госпіталізували до лікарні.

Українська акторка Наталка Денисенко потрапила до лікарні зі своїм чотирирічним сином Андрійком.

Як повідомила знаменитість, хлопчик підхопив ротавірус, через який в нього декілька днів трималася температура під 40°C. Дитину поклали під крапельницю. Про це зірка серіалу "Кріпосна" написала на своїй сторінці в Instagram.

Наталка Денисенко з сином / instagram.com/natalka_denisenko

Також артистка вирішила поділитися з підписницями-мамами інформацією про симптоми та лікування. Денисенко зауважила, що син від вересня не ходить до дитсадка, тому, швидше за все, вірус він підхопив на дитячому майданчику. А почалося все з "небажання їсти і нудоти з блювотою".

"Потім рідке випорожнення, потім підвищення температури під 40. Коли на другий день йому стало гірше, ми викликали швидку з приватної клініки і вони на місці зробили низку експрес аналізів і вони чітко показали, що це ротавірус. Які складності? При ротавірусі треба багато пити (як і при будь-якому вірусі, щоб "вимити" його з організму), і наш Андрійко дуже класно завжди переносив віруси, тому що пив компот і воду пляшками, із задоволенням. Втім, ротавірус - це така "кишкова інфекція" яка пошкоджує слизову оболонку кишківника, і коли малюк вирвав ту напиту рідину, то просто відмовився багато пити, адже для нього багато пити = нудити і рвати. Особливо відмовлявся пити солону воду з електролітами, яка допомагає боротися з зневодненням організму", – розповіла знаменитість.

Наталка Денисенко з сином / instagram.com/natalka_denisenko

Саме тому зірка та її чоловік, актор Андрій Федінчик вирішили знову викликати швидку для госпіталізації. Хлопчик під крапельницями, щоб поповнювати рідину та виводити вірус.

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