Син Назарія Яремчука від першої дружини назвав причину розлучення батьків: "Рішення було помилковим"

Старший син легендарного співака Назарія Яремчука від першої дружини Олени Шевченко – Дмитро - прокоментував розлучення батьків.

Подружжя прожило в шлюбі протягом 15 років. Однак Олена Шевченко пішла від чоловіка, переїхала до Києва, де вдруге вийшла заміж та народила сина. Дмитро Яремчук говорить, що мама пожалкувала про своє рішення, однак, за його словами, "в житті таке трапляється".

Назарій Яремчук з першою дружиною та старшим сином

"Отак у житті буває. Але ми з братом вважаємо, що це рішення було помилковим. Ба більше, я думаю, що якби мої батьки не розлучилися, тато досі би був з нами. Чи жалкувала мама про те, що пішла? Це було велике кохання, тому звісно. Вона поїхала до Києва, вийшла згодом знову заміж, народила ще одного сина", - розповів Дмитро в інтерв'ю Oboz.ua.

Після розлучення з Оленою Назарій Яремчук теж вдруге одружився. У шлюбі з Дариною у співака народилася донька Марічка. Дмитро Яремчук не став говорити, чи шкодував батько про перше розлучення, адже, мовляв, не хоче конфліктів. Утім, за його словами, він має багато чого розповісти.

Назарій Яремчук з другою дружиною

"Він теж одружився, в цьому шлюбі народилася донька – наша сестра Марія. Чи шкодував тато, що розлучився з мамою? Я не буду про це говорити. Не хочу зараз озвучувати чогось такого, що потім може викликати конфлікти або невдоволення. Мій тато – особлива людина. Я не хочу бруду, якихось розбірок навколо його імені і, сподіваюся, цього не буде. Хоча можу розповісти, повірте, багато", - говорить син артиста.

Перша дружина Назарія Яремчука наразі живе в Києві. Як говорить Дмитро, його мама цьогоріч святкуватиме ювілей – 70 років. Він додав, що на свої роки Олени Шевченко має чудовий вигляд та добре почувається.

Перша дружина Назарія Яремчука / Фото: obozrevatel.com

"На свої роки вона не має чудовий вигляд і добре почувається. З початку повномасштабного вторгнення ні на день не виїжджала з Києва. Скільки ми не пропонували вивезти, категорично відмовлялася", - додав Дмитро Яремчук.

Нагадаємо, у серпні цього року у прокат вийшла документальна стрічка "Яремчук: Незрівнянний світ краси". Чимало хто звернув уваги, що у фільмі не було першої родини Назарія Яремчука. Нещодавно син артиста прокоментував, чому так сталося.

Як знімали документальний фільм "Яремчук: Незрівнянний світ краси"?

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