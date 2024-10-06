Син Назарія Яремчука висловився про відмову Ротару і Зінкевича знятися у фільмі про його батька

Старший син співака Назарія Яремчука – Дмитро – відреагував на відмову співачки Софії Ротару й Василя Зінкевича взяти участь у фільмі про його батька - "Яремчук: Незрівнянний світ краси".

За словами артиста, до зірок, які відмовилися від знімань, треба був особливий підхід. Дмитро говорить, що шалена популярність його тата недостатня підстава для таких артистів, щоб вони погодилися для участі в документальному проєкті.

"Щодо Ротару та Зінкевича, хочу сказати: до таких людей треба мати підхід, бути дуже делікатними, вміти з ними розмовляти. Одного того, що наш тато непересічна особистість, недостатньо для згоди участі в картині. Але такт – він або є, або його немає. Не знаю, чи можна цю рису характеру в собі виховати. А ще треба любити не себе в мистецтві, а мистецтво – в собі. Розумієте?", - сказав Дмитро Яремчук інтерв'ю Oboz.ua.

Софія Ротару / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Окрім того, старший син легендарного Яремчука розповів про доволі натягнуті стосунки з сестрою, співачкою Марією Яремчук. За його словами, їхня дружба була міцною лише в дитинстві. А вже у старшому віці вони майже не перетинаються та не проводять час разом.

"У її дитинстві ми завжди називали її Мала. І зараз, коли з братом щось згадуємо про неї, так називаємо. Знаєте, коли діти маленькі, вони завжди вибирають собі когось із дорослих другом. Не помічали такого? Так справді буває. І от Марічка вибрала мене. Гралася зі мною, просилася весь час на ручки. Тоді в наших стосунках не було нічого штучного, все лише справжнє. Зараз немає, на жаль, цього всього, але що поробиш. Я вже і не згадаю, коли ми і бачилися останнього разу. Ми з братом завжди запрошували їх на наш фестиваль "Родина" імені Назарія Яремчука, але вони не брали в ньому участі. Ну нічого, це життя", - пояснив Дмитро Яремчук.

Марія Яремчук / Фото: eurovision.tv

Нагадаємо, нещодавно співачка Марія Яремчук розповідала, як запрошувала Софію Ротару до знімань у фільмі про її знаменитого батька.

Як знімали документальний фільм "Яремчук: Незрівнянний світ краси"?

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