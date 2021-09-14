Син Ніни Матвієнко постригся у ченці та згадав, як його змушували голосувати за анексію Криму

Син Ніни Матвієнко постригся у ченці та згадав, як його змушували голосувати за анексію Криму

Іван Гончар тепер служить церкви Іоанна Богослова у Ніжині.

Син народної артистки України Ніни Матвієнко Іван Гончар постригся у ченці та став ієродияконом церкви Іоанна Богослова у Ніжині.

Тепер його звуть Януарій. 48-річний ієродиякон Януарій у Ніжині третій рік. У монахи він постригся у 33 роки у Криму, де служив у Бахчисарайському Свято-Успенському монастирі.

Там він пробув 12 років, до самої анексії Криму. Ієродиякон Януарій зізнався, що покинув Крим не через конфронтацію з братією в монастирі:

"Вони проросійські. Настоятель дав благословення йти голосувати за анексію, це було обов'язково. Я не ходив, і всі це знали. Не тільки не приховував свої погляди, а й сварився через це. Більшість із Західної України були. Але — московський патріархат", - розповів син Ніни Матвієнко.

Син Ніни Матвієнко / gorod.cn.ua

Він додав, що його не намагалися відлучити від церкви чи виселити з монастиря:

"Статус мами завжди допомагав. Я сам виїхав з Криму, це було шість років тому. До монастиря приїжджала дівчина, художник, яка допомагала мозаїку класти. Її батько, священник, служить у Крутах, що під Ніжином, і він взяв мене дияконом у свою церкву. І Ніжинський єпископ прийняв. Це ще був московський патріархат. До отримання Україною Томосу", - поділився ієродиякон Януарій, пише Gorod.cn.ua

Ніна Матвієнко багато допомагає сину / instagram.com/tonya_matvienko

Як зізнався син Ніни Митрофанівни, у Ніжині він знімає квартиру:

"Платять мої батьки. Квартплата плюс комуналка. Наше житло і є келія. Хата на дві кімнати — окрема у отця Софронія і в мене", - поділився Іван Гончар.

Він додав, що монахи зарплату або грошову винагороду не отримують:

"Ні. І священники не отримують. Більшість самі заробляють. Шиють, таксують. ПЦУ — поки що найбідніша церква. Є робота, за яку мені платять, — іконопис Пишу ікони, роблю іконостас на замовлення. Я ціле літо писав ікони. А перед цим розписував дитячу школу в Києві на Дарниці, космос малював. Менший брат Андрій — художник, іконописець у Києві, він мені роботу підкидає. Але, звичайно, ці кошти на храм такого рівня — мізер", - поділився Іван Гончар.

Батьки Івана Гончара / instagram.com/tonya_matvienko

Він зізнався, що багато у чому допомагає Ніна Митрофанівна:

"Левова частка — пожертви мами. Сестра Тоня машину віддала в користування ("Хонда" 2013 року). Біленька така. Ми мішки з цементом на ній возимо. Вона, звичайно, дамська машинка, але вже про це забула. В кожному монастирі потрібне авто. Одне діло, коли за свої гроші вибираєш і купуєш те, що тобі треба в хазяйстві. Інша справа, коли тобі пожертвували. Який автомобіль дали, такий і добрий", - зізнався ієродиякон Януарій.

Також він поділився, що батьки до нього приїжджали, а от сестра Тоня Матвієнко з чоловіком Арсеном Мірзояном – ще ні.

Донька Ніни Матвієнко Тоня з чоловіком Арсеном Мірзояном / instagram.com/tonya_matvienko

Нагадаємо, що у липні Ніна Матвієнко розповіла, що її старший син Іван став ченцем. Зокрема, він їздив із групами та молодшим братом у різні монастирі. Батьки підтримали нащадка та благословили його.

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