Син Остапа Ступки відповів, яке покарання поніс його батько за скоєну ДТП і де він зараз: "Дуже прикро"

Український актор Дмитро Ступка розповів про остаточне вирішення судової тяганини після скоєної ДТП його батьком, актором Остапом Ступкою, у квітні 2023 року.

За словами актора, він не знає всіх деталей аварії, проте все ж мав розмову з батьком після інциденту.

"Що він мені розповідав? Що дуже прикро, що таке сталося. Але ніхто від такого не застрахований. Він з товаришами того дня проводили благодійний творчий вечір, збирали гроші для військового госпіталю. Всі подробиці того, що сталося, мені достеменно не відомі, але знаю від тата, що дорога того вечора була дуже слизька", - розповів Дмитро в інтерв'ю oboz.ua.

Остап Ступка й наслідки ДТП за його участі

Як зізнається Дмитро, його батько вже зробив висновки та відповідно до закону відшкодував все постраждалому.

"Якщо не помиляюся, всі питання з постраждалим у ДТП вирішені – заплачені гроші і за лікування, і за автівку, яка була пошкоджена. Щодо тата, думаю, це для нього великий урок, і впевнений, що ніколи більше не повториться. Буде більш обачним, обережним. Добре, що всі цілі та здорові. А залізо я взагалі не рахую – то дурниця", – зізнався син Ступки.

Наслідки ДТП, скоєної Остапом Ступкою на підпитку в Києві / Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

До того ж Дмитро Ступка зазначив, що нині батько продовжує розвивати свою акторську кар'єру та отримує нагороди за свої ролі.

"Зараз тато продовжує працювати, грає вистави. Роботи зараз у нього через війну не так багато, як раніше, але все нормально. Він нещодавно ще одну "Київську пектораль" отримав за роль", - додав син зірки.

Нагадаємо, Остап Ступка у квітні 2023 року став винуватцем моторошної ДТП у Києві. Актор протаранив припарковану машину, в якій перебував чоловік. Внаслідок зіткнення водій отримав численні травми. Згодом актора засудили до трьох років обмеження волі з позбавленням права керування транспортними засобами на 8 років. А нещодавно Остап Ступка прокоментував хейт в його бік і спростував усі чутки.

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