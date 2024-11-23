Син Потапа висловився про плани виїхати за кордон і свою майбутню кар'єру

Андрій зізнався, яким бачить своє подальше життя.
Спільний син колишнього подружжя репера Потапа та продюсерки Ірини Горової Андрій розкрив свої плани на майбутнє.
16-річний хлопець не приховує, що вже тривалий час професійно займається баскетболом. У коментарі ТСН.ua Андрій поділився, де планує розвивати свою спортивну кар'єру. Юнак каже, що ще вагається з вибором країни. Однак запевняє, що понад усе хотів би залишитися на Батьківщині. Та, на жаль, повномасштабна війна може внести корективи.
"Я не знаю, чи буду я за кордоном, чи буду в Україні. Звісно, замислююся про виїзд за кордон. Через війну, яку розв'язала Росія. Але насправді хотілося б бути вдома", - зазначив син Потапа.
Зазначимо, раніше Андрій Потапенко вже показувався на спортивних майданчиках за кордоном. Щоправда, тоді він лише показував, як проводить час з татом в Іспанії за спільними тренуваннями влітку.
Нагадаємо, нещодавно син Потапа 16-річний Андрій ділився подробицями особистого життя. Хлопець зізнався, чи перебуває у стосунках.
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