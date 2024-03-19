Син путініста Стівена Сігала одружився з росіянкою і зіграв весілля у Москві

Спадкоємець голлівудського актора теж збирається будувати своє життя в країні-агресорці.

Син голлівудського актора Стівена Сігала, який славиться своїми проросійськими поглядами та палко підтримує політику кремлівського диктатора, вирішив йти стопами батька і будувати своє життя в країні-агресорці.

Зокрема, Домінік вже й встиг знайти собі дружину в РФ. Син Сігала одружився з російською моделлю Айрін Даниловою та зіграти весілля в Москві, про що активно вихваляються російські пропагандисти.

Син Стівена Сігала одружився з росіянкою / Фото: instagram.com/danilova.ri

Зазначається, що таємна шлюбна церемонія відбувалася 17 березня. На святкуванні були присутні лише найближчі друзі та сім'я, зокрема й Стівен Сігал, який розхвалив вибір сина.

Будувати своє життя новоспечене подружжя збирається в Росії. Принаймні так переконує модель, мовляв, не бачить причин покидати РФ.

Син Стівена Сігала одружився з росіянкою / Фото: instagram.com/danilova.ri

Зазначимо, Стівен Сігал давно славиться своїми проросійськими поглядами. Голлівудський актор вихваляє політику Путіна, підтримує анексію Криму та війну на території України. Окрім того, 2022 року він цинічно приїхав до Оленівки, де окупанти вчинили теракт проти українських полонених військових.

Стівен Сігал / Фото: Getty Images

Син Стівена Сігала теж дотримується його поглядів. Принаймні, він неодноразово зізнавався у коханні до РФ, частенько туди навідувався, а нині ж збирається жити в країні-агресорці.

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