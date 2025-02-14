Син Роднянського розкрив правду про ексдружину з РФ і де живе його донька під час війни

Син відомого кінопродюсера Олександра Роднянського, бізнесмен Олександр Роднянський-молодший назвав причину розлучення з колишньою дружиною, російською акторкою Яніною Студіліною.

Пара була у шлюбі протягом 14 років і розлучилася на початку повномасштабного вторгнення. І через декілька років Роднянський-молодший в інтерв'ю Олесі Бацман зізнався, що остаточно поставило крапку в їхніх стосунках. Як виявилося, криза у романі бізнесмена та акторки почалася ще до початку великої війни. А саме, коли 2020-го року Олександр бажав залишити доньку в Кембриджі, а його обраниця стояла на майбутньому для дівчинки в РФ.

"Ми насправді розходилися і раніше (до початку повномасштабного вторгнення – прим. ред.). Ми тривалий час жили разом у Кембриджі, Прінстоні, де народилася моя донька – це було сімейне і стабільне життя. Потім дружина захотіла повернутися в Росію, бо там були всі її головні проєкти, пов'язані з кіно. Я був проти. Це вже і було великою тріщиною, тому що мені це здавалося безглуздим. На той момент я для своєї доньки вибив місце в найкращих школах Кембриджа, просто тому, що я був там професором. Мені здавалося повним божевіллям їхати тоді в Росію. Але виявилося, що наші цінності розійшлися", - розповів бізнесмен.

Олександр Роднянський та Яніна Студіліна / Фото: kino-teatr.ru

Тим не менш, акторка продовжує жити з їхньою донькою в державі-агресорці під час війни. Проте Олександр додав, що вона не підтримує вторгнення Росії в Україну.

"Але й війна розставила крапки над "і". Коли все сталося (почалося повномасштабне вторгнення – прим. ред.) і ексдружина вирішила, що вона залишається в Росії, я відреагував дуже емоційно. Хоча там її дім, робота, батьки – якісь свої пояснення. Тоді для мене все стало зрозуміло. Хочу уточнити: вона не підтримує режим. Не хочу говорити зайвого, бо можуть бути різні наслідки", - пояснив Роднянський-молодший.

Нагадаємо, нещодавно Олександр Роднянський-молодший повідомив про звільнення з посади радника президента України Володимира Зеленського з економічних питань і пояснив чому.

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