Син Роднянського розлучився з зіркою серіалу "Ранетки" через війну Росії проти України

Син відомого кінопродюсера Олександра Роднянського, Олександр Роднянський-молодший став завидним холостяком.

Як з'ясувалося, син кінопродюсера Олександра Роднянського, економіст Олександр Роднянський-молодший, після 14 років стосунків розлучився з російською акторкою Яніною Студіліною.

Як розповіла Студіліна Woman Hit, у них з Роднянським все не залагодилося ще до початку війни в Україні. Втім вторгнення РФ до України, яке Студіліна назвала "останніми подіями", поставило остаточну крапку у їхньому шлюбі.

Олександр Роднянський та Яніна Студіліна / Фото: kino-teatr.ru

Роднянський працював в Америці, а потім переїхав до Європи і Студіліна разом з ним:

"Мені було важко бути лише мамою та дружиною, я хотіла реалізувати себе у професії теж і почала часто літати до Москви. Щоразу переді мною стояв вибір: або робота і моє життя, або чоловік і життя в чужій для мене країні. Я обрала себе. Останні події остаточно поставили крапку у наших стосунках, мій колишній чоловік вибрав життя в Європі. А я вирішила залишитись у Росії. Тут мої батьки, моя робота, мої друзі", - прокоментувала Студіліна.

Зазначимо, що багато хто пам'ятає Яніну Студіліну за роллю Поліни Зеленової у серіалі "Ранетки".

Яніна Студіліна у серіалі "Ранетки" / Фото: kino-teatr.ru

Яніна Студіліна у серіалі "Ранетки" / Фото: kino-teatr.ru

Олександр Роднянський-молодший – син кінопродюсера Олександра Роднянського, за фахом економіст. 2019 року він став головним економічним радником президента Володимира Зеленського.

Нагадаємо, що відомий кінопродюсер Олександр Роднянський тривалий час жив та працював у Росії. Але з початком війни знаменитість поїхав з країни.

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