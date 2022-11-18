Син російської акторки Яни Поплавської поїхав готуватися до війни проти українців у Чечні

Артистка заявила, що вирушить на фронт слідом за дітьми та чоловіком, якщо їм прийдуть повістки.

Російська акторка, затята путіністка Яна Поплавська, відома роллю Червоної Шапочки у однойменній радянській стрічці, заявила, що її син поїхав готуватися до війни проти українців.

Як повідомляють росЗМП, артистка, яка підтримує вбивства українців, також сказала, що якщо її дітям та чоловіку прийдуть повістки, вона також вирушить на фронт.

За словами Поплавської, її старший син Клім наразі перебуває у Чечні, де проходить військову підготовку. Він вирішив не чекати поки його призовуть, та самостійно висловив бажання стати гарматним м'ясом на українській землі.

Яна Поплавська з синами

Поплавська уточнила, що Клім вирушив до Гудермеса до Російського Університету Спецназу. Втім, сини артистки в армії не служили, бо були визнані "обмежено придатними". Втім, жінка не має нічого проти того, аби її син вмер за ідеї кремлівського диктатора, якщо йому надійде повістка.

Сама ж Поплавська брати до рук зброю не буде, мовляв, піде на фронт медсестрою.

Нагадаємо, раніше путініст, російський актор Дмитро Харатьян заявив, що відправить свого сина воювати проти України, якщо того призовуть. Прихильник диктатора путіна заявив, що не стане відмазувати єдиного сина від армії.

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