Син скандального актора Михайла Єфремова випав з вікна у Москві і перебуває у критичному стані

Син скандально відомого російського актора Михайла Єфремова, актор Микола Єфремов випав з третього поверху своєї квартири у Москві.

Як передає низка РосЗМП, чоловіка екстрено госпіталізували до лікарні з переломом стегна та кісток тазу. Від отриманих травм у нього відкрилася сильна кровотеча. Йому вже зробили декілька операцій, чим врятували життя. Єфремову-молодшому встановили апарат зовнішньої фіксації стегна та емболізацію артерії.

Стан чоловіка оцінюється як важкий. Є ризик, що він не виживе, або залишиться людиною з обмеженими можливостями. Сусіди Миколи Єфремова розповіли, що в нього є проблеми з алкоголем та він перебуває на обліку у психіатра. Проте, до лікарні актор надійшов без ознак алкогольного чи наркотичного сп'яніння.

Микола Єфремов

Зазначимо, що батько Миколи Михайло Єфремов 8 червня 2020 року скоїв смертельну ДТП в Москві у стані алкогольного сп'яніння. На величезній швидкості на своєму позашляховику актор врізався у водія легкового автофургону. Від отриманих травм чоловік помер у лікарні.

8 вересня 2020 року суд визнав Михайла Єфремова винним у скоєнні злочину. Артисту призначили покарання у вигляді позбавлення волі строком на 8 років з відбуванням покарання у виправній колонії загального режиму. Актор був взятий під варту в залі суду, а потім поміщений у СІЗО в Москві.

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