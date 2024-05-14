Син Софії Ротару на свіжому фото показав, який вигляд має 76-річна співачка

Син співачки Софії Ротару – Руслан Євдокименко – опублікував свіже фото 76-річної мами та показав, який вона вигляд має.

Знімком з артисткою Євдокименко поділився у своєму Instagram. На фото Софія Ротару в халатику та сонцезахисних окулярах сиділа на дивані.

Знімком з мамою Руслан Євдокименко поділився не просто так. Таким чином він привітав її зі святом День матері, яке в Україні святкують у другу неділю травня. Цьогоріч святкування випало на 12 травня.

Софія Ротару / Фото: instagram.com/ruslan_yevdokymenko

Зазначимо, Софія Ротару та її родина є рідкісними гостями у соціальних мережах. Від початку повномасштабної війни вони не з'являються на публіці та взагалі нічого не розповідають про своє життя. Тим не менш, родина Ротару не забуває про свята та обов'язково вітає одне одного. Сама ж співачка завжди реагує на важливі для України дати та робить дописи з підтримкою постраждалих, коли Росія завдає масштабного ракетного обстрілу.

До речі, коли було "Євробачення-2024" Софія Ротару підтримувала alyona alyona і Jerry Heil, які боролися за перемогу з піснею Teresa & Maria. Артистка реагувала на їхній виступ у фіналі конкурсу.

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